Автомобиль с летним комплектом шин вылетел в кювет в Алматы (фото)

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

На одной из улиц в Алматы произошло ДТП: водитель потерял управление авто и вылетел за обочину, передает Zakon.kz.

Случай приключился с автомобилем Subaru Forester на дороге в микрорайоне Сулусай. Предположительно, из-за неподготовленности водителя к зимнему периоду - как пишет издание, он не сменил комплект шин.

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Вместе с водителем в салоне находился пассажир, однако никто из них в итоге не пострадал. Они оба самостоятельно выбрались из авто и отправились к ближайшей остановке.

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1940618-avtomobil-vyletel-v-kyuvet-iz-za-letnego-komplekta-shin-v-almaty-foto/