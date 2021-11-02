Девушку на полном ходу сбили на "зебре" в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На одном из пешеходных переходов в Алматы произошел наезд на человека. Пострадавшую с несколькими травмами увезли в больницу.

По информации Sputnik Казахстан, ДТП произошло в Бостандыкском районе, на пересечении улиц Жандосова и Байзакова. Картину событий изданию помогли восстановить очевидцы.

По их словам, незадолго до аварии автомобиль Mitsubishi Lancer двигался по Жандосова в западном направлении. В этот же момент на пересечении с Байзакова по "зебре" переходила дорогу девушка. Водитель не успел среагировать и на полном ходу сбил ее.

В результате наезда, по предварительной информации, девушка получила перелом бедра и черепно-мозговую травму. Медики увезли ее в больницу.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1940194-devushku-na-polnom-hodu-sbili-na-zebre-v-almaty/