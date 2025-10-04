Землетрясение почувствовали на юго-востоке Казахстана

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 4 октября 2025 года в 17.42 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, очаг землетрясения располагается на территории Казахстана, в 209 км на северо-восток от Алматы.

Сведения об ощутимости. Расчетная интенсивность (в баллах) в области Жетісу составила:

- город Текели - 2 балла;

- поселок Карабулак - 2 балла.

"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - отметили в МЧС.

Напомним, 28 сентября на востоке страны было зафиксировано землетрясение, которое ощутили жители Семея. Расчетная интенсивность составила 2 балла. Как отмечали в МЧС, сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная.

А 12 сентября землетрясение ощутили в Жамбылской области. Эпицентр располагался в 187 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана. Расчетная интенсивность в селе Кордай составила 2 балла.

