Бьет фонтаном: из-за порыва теплотрассы горячей водой залило машины на одной из улиц в Алматы
Опубликовано:
В Алматы по улице Шакарима произошло повреждение трубопровода, из-за чего горячая вода стала бить фонтаном, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".
В Instagram-аккаунте Kris_p_almata опубликовали видео, на кадрах которых видно, как из труб фонтаном бьет горячая вода. Напор воды был очень высоким и мощным, из-за чего заливает не только тротуары и деревья, но и машины.
В ТОО "Алматинские тепловые сети" рассказали, что произошло повреждение трубопровода на распределительной теплосети в Алмалинском районе по улице Шакарима.
"Повреждение возникло из-за коррозии трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 2010 году. Аварийной бригадой ведется работа по устранению повреждения, возникшего на участке трубопровода диаметром 200 мм. Для устранения повреждения привлечено 3 единицы специализированной техники и 8 человек личного состава.
В связи с повреждением будет ограничено горячее водоснабжение для потребителей в контуре улиц Шакарима, Прокофьева, Кулымбетова и Брусиловского", - рассказали в коммунальном предприятии.
В АЛТС добавили, что восстановить подачу горячей воды в указанном контуре улиц планируется сразу после завершения ремонтных работ, ориентировочно в 23.00 часов текущего дня.
"Просим проживающих в указанном районе алматинцев и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам", - сказано в сообщении.
Отметим, в июле текущего года в Экибастузе во время испытаний тепловых сетей произошло повреждение трубопровода, отчего поднялось дорожное полотно. Пострадали 8 припаркованных автомобилей.
В июне в Алматы произошло повреждение трубопровода во время гидравлических испытаний теплосетей. Видео с "фонтаном" в Сети опубликовали очевидцы.
До этого теплотрассу повредили в Астане во время проведения земляных работ без согласования с уполномоченными органами.
