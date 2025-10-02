Дерево рухнуло на электромобиль в Алматы (фото, видео)

В Алматы произошло обрушение дерева - в результате пострадал припаркованный автомобиль. Дерево без признаков высыхания и вырубке не подлежит, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В соцсети Threads пользователь сообщил, что сегодня утром дерево рухнуло на припаркованный у обочины электромобиль. По словам очевидца, инцидент произошел возле новых ЖК. Судя по кадрам, повреждения пришлись на крышу и капот.

"А ведь рядом и пешеходная часть, в момент падения могли быть и люди. И теперь такой вопрос: "Кто за это отвечает? Кто будет возмещать ущерб владельцу?", - пишет автор.

Место ЧП. Фото: threads.com/@aaarsenovich

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в акимат Алматы. Там сообщили, что ЧП произошло в Алмалинском районе вдоль улицы Торекулова.

"В ходе визуального осмотра установлено, что дерево расположено вдоль тротуара, корневая система произрастает вдоль существующего забора. Санитарное состояние дерево удовлетворительное, дерево порода "Карагач", возраст более 35 лет, диаметр ствола более 50 мм.

Санитарной вырубке дерево не подлежит, также прогнозировать вероятность падения веток или всего дерева, исходя только из внешнего осмотра, не представляется возможным, поскольку не имеет признаков высыхания", - пояснили в пресс-службе акимата.

В акимате добавили, что имеется материальный ущерб машине марки HiPhi Z (панорамная крыша и стойка). С собственником проведены разъяснительные работы.

В настоящее время завершаются работы по вывозу упавшего дерева.

Внимание! 18+! Видео содержит ненормативную лексику!

Напомним, в августе в Алматы упавшая ветка дерева убила девушку. В акимате тогда заявляли, что внешне дерево не имело признаков высыхания и выглядело удовлетворительно.

Также сообщалось, что жители Талгара в Алматинской области боятся пострадать от веток деревьев, которые могут упасть в любой момент. В акимате отреагировали на ситуацию. В июне похожая трагедия произошла в Павлодарской области - в Аксу обломок дерева проткнул грудную клетку женщины. Погибшая находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля, получившего повреждения. В грудной клетке погибшей застрял обломок упавшего дерева. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть. В тот день в результате урагана пострадали 16 человек, в том числе трое детей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.