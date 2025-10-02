Крупный пожар произошел на рынке в Мангистау (фото)

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории древесного рынка - возгорание возникло минувшей ночью, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня на территории древесного рынка, расположенного в промышленной зоне №3 села Баскудык Мунайлинского района Мангистауской области, произошел пожар.

"По прибытии на место было установлено, что горят древесные отходы. Силами ДЧС удалось спасти около 100 кубометров древесины и отстоять от огня рядом стоящий ресторан. Площадь возгорания составила около 250 квадратных метров", - сообщили в МЧС.

К ликвидации пожара были привлечены 13 единиц техники и 50 человек личного состава. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

На днях в селе Кенена Азербаева Илийского района произошел пожар в трех частных жилых домах, рассчитанных на двух владельцев каждый, огонь распространился и на прилегающие хозпостройки. А в Жамбылской области произошел пожар, который охватил крышу и часть двухэтажного дома. В результате семья с 13 детьми осталась без крыши над головой

