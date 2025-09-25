Рыбаки застряли в камышах на озере в Кокшетау (видео)

В Кокшетау двое мужчин во время рыбалки застряли в камышах на озере Копа. Добраться до берега им помогли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в ведомстве, двое мужчин решили порыбачить на резиновой лодке. Однако, когда поднялся сильный порывистый ветер, водный транспорт унесло в камыши. Выбраться оттуда самостоятельно рыбаки не смогли и обратились за помощью в МЧС.

"Оперативно прибывшие спасатели в 50 метрах от берега обнаружили двоих мужчин 1979 и 1980 годов рождения и доставили их на берег. В медицинской помощи они не нуждались", - рассказали в ведомстве.

МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности на водоемах и при чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.

Ранее мы писали, что спасатели МЧС отбуксировали сломавшийся катер инспекции рыбного хозяйства, который выполнял патрулирование на Алаколе.

Также этим летом в области Жетіcу, в 25 км от берега, на Алаколе у катера отказал двигатель. На борту транспортного средства находилось 9 человек, в том числе дети. Спасатели доставили людей и катер на берег.

