Возгорание в одном из кафе произошло в Алматы

В эти минуты пожарные Алматы борятся с возгоранием в одном из кафе в Алмалинской районе. Спасатели работают по повышенному рангу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Алматинцы делятся в социальных сетях, что в районе Сайрана что-то горит - наблюдается густой черный дым.

В МЧС сообщили, что в эти минуты огнеборцы Алматы тушат возгорание кафе, расположенного по улице Брусиловского в Алмалинском районе.

"На месте спасатели работают по повышенному рангу", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что информация о пострадавших на 112 не поступала.

В 11:07, по данным МЧС, что пожар был локализован. В ведомстве уточнили, что по прибытию первых подразделении ведомства установлено, что открытым пламенем горит отдельностоящее кафе и имеется угроза рядом стоящим зданиям.

На тушение были ведены пожарные стволы и обеспечена бесперебойная подача воды.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы также добавили, что в 10:28 силы и средства ДЧС были направлены на место пожара - выехали 10 единиц техники и 32 сотрудника.

Напомним, 15 сентября под Алматы произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов. Лишь 22 сентября, спустя два дня после локализации, его удалось ликвидировать.

Также на днях пожар произошел возле телебашни "Коктобе" в Алматы - загорелась хозпостройка на территории частного дома.

