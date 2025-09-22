Газель с генератором загорелась в Астане

В Астане на одном из перекрестков произошло возгорание в специализированном транспорте - автомобиле газовой службы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС столицы.

В Сети появились кадры горящего автомобиля с кодом экстренной службы "104" на перекрестке с оживленным движением. На месте происшествия наблюдался сильный дым и открытое пламя.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны.

"Загорание произошло сегодня в 15:00 в районе Алматы - на перекрестке улиц Акжол и Карашыганак. Произошло загорание переносного генератора в газели газовой службы", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что силы и средства ДЧС не вызывались, пожар был потушен самостоятельно огнетушителем. Пострадавших нет.

Напомним, в Талдыкоргане в результате повреждения газопровода возник пожар, который охватил грузовой автомобиль и близлежащее здание.

Также автомобиль горел в Алматы - спасатели ликвидировали возгорание за 12 минут. Инцидент произошел на пересечении Райымбека и Утеген батыра в Ауэзовском районе.

