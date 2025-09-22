Больше 30 человек эвакуировали спасатели из кафе в Караганде

Сотрудники МЧС эвакуировали 31 человека из кафе в Караганде - в заведении случилось задымление, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Караганде в районе им. Казыбек би на проспекте Республики наблюдалось задымление и вылетающие искры из вытяжной системы одного из кафе находящегося на первом этаже семнадцатиэтажного жилого дома.

Пожарные прибыв на место в целях безопасности эвакуировали с подъезда 31 человек из них 8 детей. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Напомним, накануне в Шымкенте произошло возгорание крыши мечети. Спасатели вскрыли деревянные конструкции и оперативно потушили огонь. А на днях в МЧС рассказали о ликвидации в Астане пожара в кафе - огонь от заведения перекинулся на обшивку жилого дома. Очевидцы сняли на видео произошедшее ЧП. Как оказалось позже, в результате пожара пострадали восемь квартир. Столичный акимат сделал заявление в связи в произошедшим.

