Пожар в мечети произошел в Шымкенте (видео)
Опубликовано:
В Шымкенте произошло возгорание крыши мечети. Спасатели вскрыли деревянные конструкции и оперативно потушили огонь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщили в МЧС РК, сегодня на пульт 112 Шымкента поступил звонок о том, что происходит возгорание крыши мечети, расположенной по ул. Б. Саттарханова в районе Аль-Фараби.
Оперативные службы ДЧС города оперативно сработали на месте, вскрыв деревянные конструкции крыши и потушив очаг возгорания. Пострадавших нет.
Добавим, также вчера пожар произошел возле телебашни "Коктобе" в Алматы - загорелась хозпостройка на территории частного дома.
Также сообщалось, что вчера спасатели локализовали возгорание полигона твердых бытовых отходов в Алматинской области, с которым МЧС борются с 15 сентября.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2288643-pozhar-v-mecheti-proizoshel-v-shymkente-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах