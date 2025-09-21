Пожар в мечети произошел в Шымкенте (видео)

В Шымкенте произошло возгорание крыши мечети. Спасатели вскрыли деревянные конструкции и оперативно потушили огонь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в МЧС РК, сегодня на пульт 112 Шымкента поступил звонок о том, что происходит возгорание крыши мечети, расположенной по ул. Б. Саттарханова в районе Аль-Фараби.

Оперативные службы ДЧС города оперативно сработали на месте, вскрыв деревянные конструкции крыши и потушив очаг возгорания. Пострадавших нет.

Добавим, также вчера пожар произошел возле телебашни "Коктобе" в Алматы - загорелась хозпостройка на территории частного дома.

Также сообщалось, что вчера спасатели локализовали возгорание полигона твердых бытовых отходов в Алматинской области, с которым МЧС борются с 15 сентября.

