"Сохраняется тление": больше суток не могут потушить крупный пожар в Алматинской области

В Алматинской области со вчерашнего дня ведутся работы по ликвидации возгорания на полигоне твердых бытовых отходов. Потушить пожар пока не удается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в ведомстве, на отдельных участках все еще сохраняется тление на глубине до 10 метров. На месте развернут оперативный штаб. В ликвидации последствий задействованы порядка 120 человек и более 60 единиц техники.

"Для ликвидации очагов проводится засыпка инертными материалами с последующим уплотнением грунта. Дополнительные трудности создает изменяющаяся роза ветров. По периметру полигона выполнено опахивание. Всего создано 7 участков тушения", - рассказали в МЧС.

Спасатели добавили, что для бесперебойной подачи воды в зону тушения на реке Тереңқара установлен насосно-рукавный автомобиль - проложена магистральная линия из 70 рукавов диаметром 77 мм, где задействованы 6 единиц техники.

Специалисты считают, что такие меры позволяют обеспечить необходимое давление и объем подачи воды для эффективной ликвидации возгораний.

Отмечается, что угрозы распространения огня на близлежащие территории нет.

Спецтехника. Фото: МЧС РК

Напомним, вчера утром мусорный полигон загорелся в Алматинской области. В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС, МИО и ДП. Очевидцы в соцсетях делились кадрами с места событий.

Позже в МЧС рассказали, что на месте происшествия продолжаются работы по рекультивации земли, засыпке территории грунтом, а также тушению очагов возгорания. Кроме того, в "КазАвтоЖол" граждан предупредили об ограничении движения в Алматинской области из-за пожара на мусорном полигоне.

