"Затоптали друг друга": туши более 100 сайгаков обнаружили в одной из рек Актюбинской области

Жители Актюбинской области обнаружили в местном водоеме туши более 100 сайгаков. По мнению специалистов, они могли затоптать друг друга при переходе реки, сообщает телеканал "Астана".

По данным телеканала, ЧП произошло в Айтекебийском районе области. Сообщается, что стадо мигрировало на зимовку из Иргиз-Торгайского резервата в южные регионы, но при переходе реки Кайракты животные просто затоптали друг друга.

Отмечается, что всего погибло 60 самцов и 48 самок. Туши животных в воде обнаружили очевидцы, они же сообщили об этом специалистам. Сейчас на месте работают экологи, ветеринары, сотрудники местного охотничьего хозяйства и районного акимата. При этом, на территории Актюбинской области насчитывалось свыше 3 тыс. особей.

"108 голов вытащили из воды, сейчас идет нейтрализация, ликвидация павших животных. Пробы воды, пробы анализов животных ветеринарные специалисты брали, экологи брали, по алгоритму работа ведется", - сообщил руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Адилкерей Ауелбаев.

Напомним, в начале этого месяца в Министерстве экологии сообщили о результатах проверки информации о якобы брошенных отходах при разделке туш сайгаков в Костанайской области.

Ранее мы писали, что в двух областях Казахстана - Карагандинской и Ұлытау, обнаружены десятки туш сайгаков. Трупы краснокнижных животных сейчас обглодали бродячие собаки.

Также сообщалось, что сайгаки, найденные на Кенгирском водохранилище, погибли в результате зимнего падежа и от нападений бродячих собак.

Кроме того, сотни туш погибших сайгаков собирали спасатели на водохранилище в области Ұлытау - их утилизировали и составили акты.

