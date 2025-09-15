Подросток упал с верхнего этажа дома в Алматы

В Алматы подросток упал с верхнего этажа многоквартирного жилого дома. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции мегаполиса.

В Сети появилась информация, что в одном из жилых комплексов Алматы в микрорайоне Шугыла с верхнего этажа упал подросток. С какой именно высоты произошло падение - не уточняется.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Алматы.

"По данному факту Управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - пояснили в полиции.

Напомним, ранее в Астане произошла трагедия - 3-летний ребенок погиб, выпав из окна 6-го этажа в одном из столичных жилых комплексов.

В июне в Алматы с балкона девятого этажа выпал ребенок. Бригада скорой помощи приехала быстро, но, несмотря на все усилия, спасти малыша не удалось. По факту гибели трехлетнего ребенка полиция начала расследование. Сотрудники устанавливали все обстоятельства произошедшего.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.