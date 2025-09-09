Мужчина решил покурить в постели и попал в больницу в Семее

Курение в постели привело к пожару в Семее - мужчина попал в больницу в результате ЧП. Спасатели эвакуировали с места ЧП детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Семее в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошел пожар.

Прибывшие пожарные из сильно задымленной квартиры вынесли владельца квартиры 1990 года рождения. Из соседней квартиры эвакуировали двоих детей.

Мужчину госпитализировали. Отмечается, что он отравился угарным газом.

Как сообщили спасатели, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, а именно курение.

Напомним, что минувшей ночью двухэтажное здание едва не сгорело в Астане. Загорание хозпостройки, прилегающей к двухэтажному зданию, произошло в Сарыаркинском районе по улице Болашак.

А в Алматы в выходные горел банный комплекс. В Наурызбайском районе произошло горение кровли одноэтажного банного комплекса. Площадь возгорания составила 280 квадратных метров.

