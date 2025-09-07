Карусель с детьми столкнулась с "ГАЗелью" в Актау: аттракцион временно закрыли
В акимате Актау проверили работу карусели после того, как двое детей пострадали при столкновении аттракциона с припаркованной рядом "ГАЗелью", передает NUR.KZ.
В пресс-службе акимата Актау сообщили о результатах проверки по факту происшествия на аттракционе. Напомним, накануне на территории парка аттракционов карусель столкнулась с припаркованной "ГАЗелью". В результате инцидента пострадали дети, которые с различными травмами были доставлены в больницу.
"Акимат города совместно с полицией провел разъяснительную работу с администрацией и сотрудниками парка аттракционов. Было поручено изменить параметры аттракциона: увеличить высоту ограждений и исключить возможность въезда автотранспорта на территорию аттракциона.
Кроме того, сотрудники полиции составили протокол на месте происшествия. До устранения выявленных нарушений и завершения проверки работа аттракциона приостановлена", - сказано в сообщении.
Ранее стало известно о травмах которые получили дети в результате инцидента с аттракционом в Актау.
В августе мы писали, что в одном из детских игровых центров Актау металлическая часть аттракциона рухнула на ребенка, его мама обратилась в правоохранительные органы.
