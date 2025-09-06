Открытые переломы: врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших на аттракционе в Актау

Стало известно о травмах которые получили дети в результате инцидента с аттракционом в Актау, передает издание "Лада" со ссылкой на УОЗ Мангистауской области.

Как рассказали в ведомстве, в настоящий момент лишь один ребенок остается в стационаре.

По данным УОЗ, у пострадавшей девочки 2010 года рождения врачи диагностировали открытый перелом пястной кости левой кисти со смещением.

У мальчика 2013 года рождения - открытый перелом внутренней лодыжки правой большеберцовой кости со смещением, а также закрытый перелом таранной кости правой стопы с допустимым смещением.

Напомним, что инцидент произошел 4 сентября в Актау. По словам очевидцев, во время запуска аттракциона рядом оказался припаркован грузовик марки "ГАЗель", в который и врезались дети.

В полиции возбудили уголовное дело.

