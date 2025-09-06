Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Актау: появилось видео с места ЧП

Видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Актау появилось в социальных сетях - инцидент, как сообщали в КМГ, произошел сегодня утром, передает NUR.KZ

Кадры появились в паблике Актау 911 в Instagram. На них видно огонь, который охватил трубу, а также поднимающийся черный дым.

Также очевидцы запечатлели, как пожарные пытаются потушить возгорание - видна работа огнеборцев.

Напомним, что очаг возгорания был ликвидирован в 8:32 стационарной системой пожаротушения завода, также в локализации участвовали расчеты ТОО "Семсер-Өрт Сөндіруші" и городская пожарная служба ДЧС.

Ущерба и пострадавших нет, заявляли в КМГ.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.