Загорелась труба: пожар произошел на заводе в Актау
Опубликовано:
В "КазМунайГаз" сообщили о произошедшем сегодня пожаре на ТОО "Caspi Bitum", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу национальной компании.
Инцидент произошел сегодня, 6 сентяюря, в 08:05 часов на ТОО "Caspi Bitum" - случилось возгорание на подводящей трубе к атмосферной колонне.
"Очаг возгорания был ликвидирован в 08:32 стационарной системой пожаротушения завода, также в локализации участвовали расчеты ТОО "Семсер-Өрт Сөндіруші" и городская пожарная служба ДЧС", - сообщили в КМГ.
Ущерба и пострадавших нет, добавили в пресс-службе.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2283090-zagorelas-truba-pozhar-proizoshel-na-npz-v-aktau/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах