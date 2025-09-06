Загорелась труба: пожар произошел на заводе в Актау

В "КазМунайГаз" сообщили о произошедшем сегодня пожаре на ТОО "Caspi Bitum", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу национальной компании.

Инцидент произошел сегодня, 6 сентяюря, в 08:05 часов на ТОО "Caspi Bitum" - случилось возгорание на подводящей трубе к атмосферной колонне.

"Очаг возгорания был ликвидирован в 08:32 стационарной системой пожаротушения завода, также в локализации участвовали расчеты ТОО "Семсер-Өрт Сөндіруші" и городская пожарная служба ДЧС", - сообщили в КМГ.

Ущерба и пострадавших нет, добавили в пресс-службе.

