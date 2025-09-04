Туристы напали на владельца магазина в Турции и спровоцировали массовую драку

Спор между британскими туристами и владельцем местного магазина перерос в ожесточенную уличную драку в популярном курортном городе Аланья, передает NUR.KZ со ссылкой на Turkiye Today.

По информации издания, конфликт начался у одного из бутиков. Отмечается, что разговор между сидевшими рядом с магазином британцами и сотрудником быстро перерос в насилие.

"Шестеро британских туристов окружили работника магазина, сначала ударив его головой, а затем начав избивать его кулаками и ногами, пока он лежал на земле. Потасовка обострилась, когда продавцы поблизости вмешались, чтобы помочь своему коллеге.

Стычка переросла в более масштабную уличную драку. Один из британских туристов поднял камень и бросил его в работников магазина, которые оборонялись зонтиками. Во время драки в ход шли камни и палки", - сказано в публикации.

Позже туристам пришлось прятаться в ближайшем отеле, поскольку ситуация обострилась. На место происшествия были направлены подкрепления полицейских подразделений, и в ходе драки обе стороны получили ранения.

Власти начали расследование инцидента, а муниципальные службы временно закрыли магазин на три дня до завершения расследования.

В августе мы писали, что на одной из курортных зон Алаколя сняли на видео конфликт между несколькими отдыхающими. В полиции заявили, что драка была не массовой - повздорили два человека.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.