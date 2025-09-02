Человека вынесли из охваченной огнем квартиры в Семее (видео)

В Семее в одной из квартир трехэтажного дома по улице Селевина произошло возгорание. Пожарные спасли человека и не допустили распространения огня, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили, что после того, как поступило сообщение о задымлении в квартире, на место выехали пожарные. Они установили, что в спальне горела мебель, личные вещи и натяжной потолок. Общая площадь пожара составила 8 кв. м.

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных из квартиры был спасен один человек. Также удалось предотвратить распространение огня на другие помещения, пожар был полностью ликвидирован", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Сегодня также сообщалось, что пожар произошел днем на побережье Алаколя в области Абай - пожарные тушили здание базы отдыха.

До этого в Карасайском районе Алматинской области произошло загорание сухой травы, огонь перекинулся на 7 дачных домов. На месте пожара обнаружили три обгоревших тела.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.