Пограничники Узбекистана застрелили двух жителей Кыргызстана при попытке задержания

Двое граждан Киргызстана были убиты пограничным нарядом Узбекистана на границе двух стран, информацию подтвердили в пресс-службе ГКНБ, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, еще 25 августа в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже двух граждан Кыргызстана - жителей села Айгыр-Жал Чаткальского района.

"28 августа в рамках рабочей встречи пограничные представители узбекской стороны сообщили, что 15 августа на территории Узбекистана, в районе стыка границ Киргизии, Узбекистана и Казахстана, узбекским пограничным нарядом были обнаружены двое неизвестных граждан.

По информации узбекской стороны, при попытке их задержания, ввиду неподчинения требованиям, пограничники применили оружие. В результате оба гражданина получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 31 августа родственники пропавших граждан Кыргызстана выехали в Узбекистан для опознания погибших, их тела передали для проведения экспертизы. Узбекская сторона выразила готовность передать Кыргызастану обнаруженное имущество погибших граждан - трех лошадей и палатку.

Согласно информации ведомства, обстоятельства произошедшего станут предметом расследования и разбирательства между Бишкеком и Ташкентом, результаты которого сообщат общественности.

В августе текущего года мы писали, что иностранца задержали на границе в рамках расследуемого в Казахстане уголовного дела.

А в Алматинской области задержали предполагаемую преступную группу, состоящую из иностранцев. Их подозревают в организации канала незаконной миграции в Казахстан. "Услуги" стоили для мигрантов от 150 до 700 тысяч тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.