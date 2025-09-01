Кадры тушения крупного пожара в Алматы показали в МЧС
Опубликовано:
Крупный пожар, произошедший сегодня в Алатауском районе Алматы, потушили. В МЧС пояснили, какие факторы препятствовали тушению, и показали кадры с места происшествия, передает NUR.KZ.
Сегодня в Алматы произошел крупный пожар. По пути к месту вызова первые подразделения пожарных столкнулись с автомобильным затором, что осложнило проезд, и к моменту прибытия подразделений пожар имел развившуюся форму.
В 15:39 МЧС сообщили о локализации пожара, в 16:03 показали кадры тушения.
А в 16:54 в ведомстве сообщили, что пожар ликвидирован на предварительной площади 850 кв. м.
Как поясняется, тушение пожара осложнялось рядом факторов:
- к моменту прибытия пожарных подразделений огонь уже приобрел развившуюся форму;
- открытые оконные проемы способствовали быстрому распространению пламени за счет усиленной тяги и притока воздуха;
- объект находился на одной из самых загруженных автомагистралей города, что затрудняло доступ техники;
- произошло частичное обрушение раскаленных металлических конструкций;
- плотно пристроенные конструкции создавали риск дальнейшего распространения огня.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, также на днях крупный пожар произошел на складе в Туркестанской области - площадь возгорания составила 1000 кв. м. Больше 50 человек боролись с огнем.
А вчера, 31 августа, в Карасайском районе произошло загорание сухой травы, огонь перекинулся на 7 дачных домов. На месте пожара обнаружены три обгоревших тела.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2281200-kadry-tusheniya-krupnogo-pozhara-v-almaty-pokazali-v-mchs/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах