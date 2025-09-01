Кадры тушения крупного пожара в Алматы показали в МЧС

Крупный пожар, произошедший сегодня в Алатауском районе Алматы, потушили. В МЧС пояснили, какие факторы препятствовали тушению, и показали кадры с места происшествия, передает NUR.KZ.

Сегодня в Алматы произошел крупный пожар. По пути к месту вызова первые подразделения пожарных столкнулись с автомобильным затором, что осложнило проезд, и к моменту прибытия подразделений пожар имел развившуюся форму.

В 15:39 МЧС сообщили о локализации пожара, в 16:03 показали кадры тушения.

А в 16:54 в ведомстве сообщили, что пожар ликвидирован на предварительной площади 850 кв. м.

Как поясняется, тушение пожара осложнялось рядом факторов:

к моменту прибытия пожарных подразделений огонь уже приобрел развившуюся форму;

открытые оконные проемы способствовали быстрому распространению пламени за счет усиленной тяги и притока воздуха;

объект находился на одной из самых загруженных автомагистралей города, что затрудняло доступ техники;

произошло частичное обрушение раскаленных металлических конструкций;

плотно пристроенные конструкции создавали риск дальнейшего распространения огня.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, также на днях крупный пожар произошел на складе в Туркестанской области - площадь возгорания составила 1000 кв. м. Больше 50 человек боролись с огнем.

А вчера, 31 августа, в Карасайском районе произошло загорание сухой травы, огонь перекинулся на 7 дачных домов. На месте пожара обнаружены три обгоревших тела.

