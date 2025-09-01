jitsu gif
      Выехавшие тушить пожар в Алматы спасатели застряли в пробке

      Опубликовано:

      Иллюстративное фото пожара
      Тушение пожара. Иллюстративное фото: sarote pruksachat / Getty Images

      В Алматы разгорелся пожар в Алатауском районе по ул. Н. Данченко. По пути пожарные столкнулись с автомобильным затором. Сейчас на месте создан штаб пожаротушения, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

      Как сообщает МЧС РК, в эти минуты огнеборцы Алматы тушат загорание в одном из 3-этажных зданий в Алатауском районе по ул. Н. Данченко.

      К моменту прибытия первых подразделений пожар имел развившуюся форму. Огнеборцы работают по повышенному рангу пожара. На месте происшествия создан штаб пожаротушения

      Обеспечена бесперебойная подача воды. На тушение поданы несколько водяных стволов. На месте пожара создано 2 участка тушения. Принимаются меры для локализации пожара. Тушение осложняется сильным задымлением и высокой температурой.

      При следовании к месту вызова первые подразделения столкнулись с автомобильным затором, что осложнило проезд, отмечается в публикации.

      Из здания эвакуировано 4 газовых баллона, 2 кислородных баллона а также 3 автомобиля из помещения СТО.

      В 15:39 пожар локализован. Отмечается, что тушение осложняется особенностями строения здания, высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением.

      Тушение продолжается.

      Напомним, вчера, 31 августа, в Карасайском районе произошло загорание сухой травы, огонь перекинулся на 7 дачных домов. На месте пожара обнаружены три обгоревших тела.

      Ранее людей эвакуировали из горящего магазина в Карагандинской области - семья, которая осталась там на ночлег, чудом избежала трагедии.

