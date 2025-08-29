Произошел при погрузке танкера: КТК рассказал подробности о разливе нефти
Опубликовано:
Разлив нефти, который произошел сегодня на морском терминале КТК удалось локализовать - специалисты ликвидируют последствия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу консорциума.
Инцидент произошел при погрузке танкера сегодня, 29 августа.
"В соответствии с введенным в действие планом ЛАРН после оповещения о нештатной ситуации (ликвидация аварийных разливов нефти) силы и средства выделяемые согласно плана в кратчайшие сроки локализовали место разлива нефти", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что для выполнения операции было задействовано 1000 метров боновых заграждений, 13 буксиров, 4 маломерных судна, 5 нефтесборных скиммеров и 9 плавучих емкостей.
"В настоящее время осуществляется ликвидация последствий нештатной ситуации, сбор водонефтяной эмульсии для последующей утилизации, осуществляется экологический мониторинг с отбором соответствующих проб", - заявили в КТК.
Напомним, Каспийский Трубопроводный Консорциум сообщил о нештатной ситуации - некоторое количество нефти вышло на поверхность моря.
Также КТК предупредил, что в связи с произошедшим ВПУ КТК-2 выведен из эксплуатации на неопределенный срок.
