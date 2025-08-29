Остались внутри на ночлег: семью эвакуировали из горящего магазина в Карагандинской области
Пожар произошел в магазине одежды в Карагандинской области - в здании ночевала семья с детьми, их эвакуировали, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как уточнили в ведомстве, в Шетском районе Карагандинской области утром вспыхнул пожар в двухэтажном магазине одежды. Пламя охватило мебель и вещи, здание быстро заполнилось густым дымом.
"Спасатели, прибывшие по вызову, успели вовремя - из задымленного помещения они эвакуировали троих человек, среди них двое детей", - говорится в сообщении.
Семья, которая осталась на ночлег в магазине, чудом избежала трагедии.
Огнеборцам удалось ликвидировать пожар и спасти имущество предпринимателя. К счастью, никто не пострадал. Владелец магазина и отец семейства поблагодарил спасателей.
Напомним, на днях крупный пожар произошел на складе в Туркестанской области - площадь возгорания составила 1000 кв. м. Больше 50 человек боролись с огнем.
Также пожар на складе по сбору макулатуры тушили ночью 28 августа в Шымкенте - загорелась кровля на большой площади.
До этого в Кызылорде произошел пожар в строительном магазине - с огнем боролись свыше 60 человек, площадь возгорания составила 1500 кв.м.
