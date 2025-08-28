Автомобиль сгорел на дороге в Акмолинской области

Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля в одном из сел в Акмолинской области - в департаменте по ЧС региона рассказали подробности, передает NUR.KZ.

Как уточнили в ведомстве, в Коргалжинском районе в селе Жантеке произошло возгорание легкового автомобиля на площади 4 кв.м.

"Благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается", - сообщили спасатели.

Пожарные призвали соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.