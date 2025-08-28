Автомобиль сгорел на дороге в Акмолинской области
Опубликовано:
Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля в одном из сел в Акмолинской области - в департаменте по ЧС региона рассказали подробности, передает NUR.KZ.
Как уточнили в ведомстве, в Коргалжинском районе в селе Жантеке произошло возгорание легкового автомобиля на площади 4 кв.м.
"Благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается", - сообщили спасатели.
Пожарные призвали соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2279826-avtomobil-sgorel-na-doroge-v-akmolinskoy-oblasti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах