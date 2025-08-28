Крупный пожар произошел на складе в Шымкенте

Пожар на складе по сбору макулатуры тушили минувшей ночью в Шымкенте - загорелась кровля на большой площади, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

На пульт диспетчера поступило сообщение о том, что горит склад по сбору макулатуры, расположенный по ул.Жибек жолы в районе Каратау.

Прибывшие по повышенному рангу пожарные расчеты заявили о горении кровли склада на пл. 120 кв.м. и макулатуры внутри.

"Несмотря на развившуюся стадию пожара, сильное задымление и большую пожарную нагрузку, обусловленную многочисленными горючими материалами огнеборцы оперативно ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, добавили в ведомстве.

