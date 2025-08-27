Пожар в многоэтажке в Астане тушили с автолестницы

Пожар произошел в одной из квартир в многоэтажном доме в Астане - возгорание пришлось тушить с автолестницы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, в квартире на девятом этаже одной из многоэтажек, расположенных по ул.Ш.Косшыгулулы в районе Сарыарка, произошло загорание балкона.

"Спасатели МЧС оперативно развернули силы и средства и подали ствол с автолестницы. Пожар был ликвидирован на развивающейся стадии без распространения огня в другие помещения квартиры", - сообщили в МЧС.

️МЧС призвало граждан не загромождать балконы вещами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами.

Ранее в жилом доме на проспекте Назарбаева в Алматы произошел пожар в квартире на первом этаже. Пожилую женщину пожарным пришлось выносить на руках.

А на днях в Алматы в пятиэтажном доме произошло возгорание в одной из квартир. Спасатели эвакуировали из задымленного здания 11 человек, в том числе 3 детей

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.