Пожар в многоэтажке в Астане тушили с автолестницы
Пожар произошел в одной из квартир в многоэтажном доме в Астане - возгорание пришлось тушить с автолестницы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как уточнили в ведомстве, в квартире на девятом этаже одной из многоэтажек, расположенных по ул.Ш.Косшыгулулы в районе Сарыарка, произошло загорание балкона.
"Спасатели МЧС оперативно развернули силы и средства и подали ствол с автолестницы. Пожар был ликвидирован на развивающейся стадии без распространения огня в другие помещения квартиры", - сообщили в МЧС.
️МЧС призвало граждан не загромождать балконы вещами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами.
Ранее в жилом доме на проспекте Назарбаева в Алматы произошел пожар в квартире на первом этаже. Пожилую женщину пожарным пришлось выносить на руках.
А на днях в Алматы в пятиэтажном доме произошло возгорание в одной из квартир. Спасатели эвакуировали из задымленного здания 11 человек, в том числе 3 детей
