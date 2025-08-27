"Главное не растеряться": полицейский из Алматы остановил пожар в многоэтажке (видео)

Полицейский из Алматы, который имеет опыт работы в пожарной службе, с помощью огнетушителя остановил возгорание в многоэтажке, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

По информации ДП, в Алматы сотрудник приемника-распределителя полиции Абылайхан Оралбеков предотвратил пожар в жилом доме. Находясь на службе, он заметил дым из многоэтажного здания напротив. Подойдя ближе, полицейский увидел, что горит деревянная обшивка на первом этаже, где расположен магазин.

Как отметили в ДП, Абылайхан Оралбеков служил в пожарной части, благодаря этому он быстро и среагировал. Мужчина взял огнетушитель и не дал огню распространиться, позже к нему присоединились другие огнеборцы.

"Когда увидел дым, сразу понял, что каждая секунда важна. Опыт работы в пожарной службе помог быстро сориентироваться. Взял огнетушитель и начал тушить. Главное, не растеряться и действовать. Рад, что удалось предотвратить беду", - поделился офицер.

Несколько недель назад в Алматинской области полицейский обезвредил вооруженного тесаком нападавшего и спас двоих мужчин, один из которых к тому времени уже получил тяжелые травмы.

До этого в Северо-Казахстанской области находящийся на отдыхе полицейский вовремя услышал крики о помощи на пляже. Он вытащил из воды двух утопающих - школьника и его отца.

А в Восточном Казахстане сотрудник полиции спас ребенка во время отпуска на Алаколе. Мальчика в аквазорбе порывом ветра стремительно уносило на глубину.

