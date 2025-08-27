Жители Актау почувствовали землетрясение
Землетрясение произошло у берегов Каспийского моря - жители Актау в Мангистауской области могли ощутить толчки, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.
Как сообщили в ведомстве 27 августа в 01:33 сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр расположен в 2321 км. на юго-запад от Алматы на территории России.
- Координаты эпицентра 42.925º с.ш. 48.765º в.д. Глубина 15 км.
- Магнитуда MPV 5.2.
- Расчетная интенсивность (в баллах) составила: Мангистауская обл. в 209 км от Актау 2 балла.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстановка стабильная.
