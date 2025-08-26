ЧП на ТЭЦ в Степногорске: стали известны новые подробности

Несчастный случай на ТЭЦ в Степногорске произошел сегодня с работниками подрядной организации. Подробности происшествия рассказали в акимате Акмолинской области, передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы акимата Акмолинской области, несчастный случай произошел на Степногорской ТЭЦ сегодня, 26 августа. Работники подрядной организации пострадали при демонтаже водяного экономайзера на котлоагрегате № 2.

"Пострадавшие были доставлены в многопрофильную больницу города Степногорска, один из них скончался, трое получили травмы различной степени тяжести. На данный момент состояние у пациентов стабильное, их жизни ничего не угрожает, получают полный объем лечения", - рассказали в акимате.

Отмечается, что для установления причин и обстоятельств происшествия Департаментом Комитета государственной инспекции труда создана специальная комиссия для проведения спецрасследования. По его завершению материалы будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

"Также сообщаем, что Степногорской ТЭЦ будет оказана всесторонняя помощь семье погибшего и пострадавшим работникам подрядной организации", - заключили в акимате.

Напомним, о происшествии стало известно от Департамента полиции Акмолинской области. Там сообщили, что по факту гибели рабочего и травмирования еще троих человек возбуждено уголовное дело.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.