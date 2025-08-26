Один человек погиб и трое пострадали в результате ЧП на ТЭЦ в Акмолинской области

В Степногорске на городской ТЭЦ произошел несчастный случай, в результате которого один человек погиб, еще трое получили травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, по факту несчастного случая на территории ТЭЦ города Степногорска, в результате которого один рабочий погиб и трое получили травмы во время монтажных работ, возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время следственными органами проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия и причин, приведших к трагедии", - пояснили в полиции.

Отмечается, что по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и принято окончательное процессуальное решение.

Напомним, недавно в Караганде вынесли приговор по делу о гибели 46 сотрудников в шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" (сейчас Qarmet). Обвиняемые получили реальные сроки.

До этого в Сети появилась информация, что на ж/д станции Саяк в Карагандинской области произошло чрезвычайное происшествие - упала балка, пострадали рабочие.

Кроме того, в Актау на предприятии АО "КазАзот" произошел несчастный случай. Позже в акимате Мангистауской области рассказали, что на месте происшествия пострадали четыре человека, у всех диагностированы термические ожоги. Недавно сообщалось, что один из работников химического предприятия АО "КазАзот" скончался в больнице.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.