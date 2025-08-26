Эвакуировали человека и вынесли баллоны: спасательную операцию сняли на видео в Семее
Опубликовано:
В Семее произошел пожар в 4-этажном жилом доме, загорелись два балкона. Огнеборцам удалось спасти человека и вынеси из помещения газовые баллоны, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По данным МЧС, в Семее огнеборцы при пожаре спасли человека, когда в 4-этажном жилом доме произошло горение двух балконов.
"Прибывшие пожарные помощи спасательного колпака эвакуировали 1 человека, также вынесли 2 газовых баллона на улицу. Благодаря слаженной работе спасателей, огонь не распространился дальше на квартиры.
Возгорание ликвидировано на общей площади 6,5 квадратных метров. Пострадавших нет, причина устанавливается", - сказано в сообщении.
Напомним, накануне в Астане произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома по улице Д. Конаева - возгорание было локализовано, проводилась эвакуация жителей.
Крупный пожар произошел на складе в Туркестанской области - площадь возгорания составила 1000 квадратов, больше 50 человек боролись с огнем.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2279277-evakuirovali-cheloveka-i-vynesli-ballony-spasatelnuyu-operaciyu-snyali-na-video-v-semee/
