Эвакуировали человека и вынесли баллоны: спасательную операцию сняли на видео в Семее

В Семее произошел пожар в 4-этажном жилом доме, загорелись два балкона. Огнеборцам удалось спасти человека и вынеси из помещения газовые баллоны, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным МЧС, в Семее огнеборцы при пожаре спасли человека, когда в 4-этажном жилом доме произошло горение двух балконов.

"Прибывшие пожарные помощи спасательного колпака эвакуировали 1 человека, также вынесли 2 газовых баллона на улицу. Благодаря слаженной работе спасателей, огонь не распространился дальше на квартиры.

Возгорание ликвидировано на общей площади 6,5 квадратных метров. Пострадавших нет, причина устанавливается", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне в Астане произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома по улице Д. Конаева - возгорание было локализовано, проводилась эвакуация жителей.

Крупный пожар произошел на складе в Туркестанской области - площадь возгорания составила 1000 квадратов, больше 50 человек боролись с огнем.

