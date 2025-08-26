"Остановились за секунду": дерево упало на проезжую часть в Алматы (видео)

В Сети появилось видео с информацией о том, что в Алматы на проезжую часть упала часть дерева. В акимате мегаполиса рассказали подробности происшествия, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Твой Алматы" опубликовали видео очевидцев, которые рассказали, что по проспекту Абая прямо на проезжую часть упало дерево.

"Остановились за секунду, теперь большая пробка. То есть, в нескольких метрах от падения дерева", - рассказала одна из очевидиц происшествия.

В акимате Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию о падении дерева в минувшие выходные.

"На проспекте Абая, в районе пересечения с улицей Радостовца, произошло падение зеленого насаждения (дерева) на проезжую часть. По результатам визуального осмотра установлено, что дерево находилось в удовлетворительном состоянии (зеленое, без признаков сухостоя или повреждений)", - сообщили в акимате.

Также отмечается, что службы спасения спилили дерево и освободили проезжую часть. В ответе на запрос указано, что повреждений автотранспорта, инженерных сетей и линий электропередачи не зафиксировано

Напомним, в этом месяце в Алматы упавшая ветка дерева убила девушку. В акимате тогда заявляли, что внешне дерево не имело признаков высыхания и выглядело удовлетворительно.

Также сообщалось, что жители Талгара в Алматинской области боятся пострадать от веток деревьев, которые могут упасть в любой момент. В акимате отреагировали на ситуацию.

В июне похожая трагедия произошла в Павлодарской области - в Аксу обломок дерева проткнул грудную клетку женщины. Погибшая находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля, получившего повреждения. В грудной клетке погибшей застрял обломок упавшего дерева. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть. В тот день в результате урагана пострадали 16 человек, в том числе трое детей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.