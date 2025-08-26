"Остановились за секунду": дерево упало на проезжую часть в Алматы (видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В Сети появилось видео с информацией о том, что в Алматы на проезжую часть упала часть дерева. В акимате мегаполиса рассказали подробности происшествия, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале "Твой Алматы" опубликовали видео очевидцев, которые рассказали, что по проспекту Абая прямо на проезжую часть упало дерево.
"Остановились за секунду, теперь большая пробка. То есть, в нескольких метрах от падения дерева", - рассказала одна из очевидиц происшествия.
В акимате Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию о падении дерева в минувшие выходные.
"На проспекте Абая, в районе пересечения с улицей Радостовца, произошло падение зеленого насаждения (дерева) на проезжую часть. По результатам визуального осмотра установлено, что дерево находилось в удовлетворительном состоянии (зеленое, без признаков сухостоя или повреждений)", - сообщили в акимате.
Также отмечается, что службы спасения спилили дерево и освободили проезжую часть. В ответе на запрос указано, что повреждений автотранспорта, инженерных сетей и линий электропередачи не зафиксировано
Напомним, в этом месяце в Алматы упавшая ветка дерева убила девушку. В акимате тогда заявляли, что внешне дерево не имело признаков высыхания и выглядело удовлетворительно.
Также сообщалось, что жители Талгара в Алматинской области боятся пострадать от веток деревьев, которые могут упасть в любой момент. В акимате отреагировали на ситуацию.
В июне похожая трагедия произошла в Павлодарской области - в Аксу обломок дерева проткнул грудную клетку женщины. Погибшая находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля, получившего повреждения. В грудной клетке погибшей застрял обломок упавшего дерева. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть. В тот день в результате урагана пострадали 16 человек, в том числе трое детей.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2279166-ostanovilis-za-sekundu-derevo-upalo-na-proezzhuyu-chast-v-almaty-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах