ЧП в игровом центре Актау: металлическая часть детского аттракциона рухнула на ребенка (видео)

В одном из детских игровых центров Актау металлическая часть аттракциона рухнула на ребенка, его мама обратилась в правоохранительные органы, передает NUR.KZ.

По данным издания Lada.kz, местная жительница Айнура Бисембаева заявила, что на ее ребенка рухнула якобы 50-килограммовая часть детского аттракциона. Она заявила, что конструкция не имела креплений и использовалась для прикрытия электрощитка. Женщина утверждает, что снаружи конструкция была обтянута мягким чехлом, а внутринаходился металлический блок.

"Противовес был без всякого крепления. Я сама пыталась его поднять, но он оказался слишком тяжелым", - рассказала мама пострадавшего мальчика.

После случившегося ребенка доставили в больницу, где после рентгена переломов и трещин не выявили. Однако у мальчика сохраняются жалобы на боль в ноге, и ему назначено МРТ. Кроме того, мать отмечает, что сын стал плохо спать и нуждается в консультации психолога.

В Департаменте полиции Мангистауской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в местном в детском развлекательном центре на пятилетнего ребенка во время игры упала металлическая деталь аттракциона.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего. Одновременно материалы направлены в палату предпринимателей Мангистауской области для проведения дополнительной проверки и принятия соответствующих мер.

Угрозы жизни и здоровью ребенка нет. Медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась, ребенок отпущен домой", - сказано в публикации.

Напомним, в июле этого года жительница Алматы Мадина Аскенова в соцсетях заявила, что ее дочь получила тяжелейшие травмы на одном из аттракционов, но до сих пор никто не понес за это ответственности.

В сентябре прошлого года в центральном парке Караганды при падении кабины аттракциона травмировались ребенок и женщина, было начато досудебное расследование.

До этого люди застряли на экстремальном аттракционе в Астане, тогда порывом ветра был сорван закрепленный на колонне аттракциона прорезиненный кабель слаботочного тока декоративной подсветки аттракциона.

Еще раньше в парке Караганды остановилось колесо обозрения, когда на нем находились люди, из-за аварии на линиях электропередач ТОО "Караганда Жарык".

