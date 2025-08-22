"Слышны крики людей": пожар произошел в жилом доме в Алматы (видео)

В Алматы в пятиэтажном доме произошло возгорание в одной из квартир. Спасатели эвакуировали из задымленного здания 11 человек, в том числе 3 детей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

В Telegram-канале ztb_qaz появились кадры очевидцев пожара в жилом доме в Алматы. Автор пишет, что возгорание началось в квартире на четвертом этаже и перекинулось выше - на пятый.

"Слышны крики людей, которые зовут на помощь и просят эвакуировать их из дома. На месте происшествия работают спасатели, идет тушение", - написал автор автор.

Корреспонденту NUR.KZ в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что сегодня, 22 августа, в 12:18 силы и средства ведомства выехали по сообщению о пожаре, который произошел в Алмалинском районе - улица Жарокова, дом 16.

"В ходе разведки установлено, что открытым пламенем горит квартира и балкон на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома. Горели домашние вещи и мебель на площади около 30 кв.м. Возникла угроза распространения огня на вышележащий этаж", - рассказали в ДЧС.

Из-за сильного и токсичного задымления в подъезде жильцы соседних квартир оказались отрезаны от путей эвакуации.

"Звенья газодымозащитной службы в аппаратах на сжатом воздухе эвакуировали 11 человек, в том числе 3 детей, используя спасательные колпаки", - добавили в ведомстве.

Всего к тушению привлекли 17 сотрудников и 4 единицы техники. Пожар был ликвидирован в течение 30 минут. Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

Сегодня также сообщалось, что в Шахтинске загорелся и взорвался легковой автомобиль. Огонь перекинулся на балконы ближайшей пятиэтажки. Спасатели эвакуировали 10 человек.

Ранее в жилом доме на проспекте Назарбаева в Алматы произошел пожар в квартире на первом этаже. Пожилую женщину пожарным пришлось выносить на руках.

До этого в Усть-Каменогорске очевидцы заметили дым из квартиры на третьем этаже в многоэтажке. Сотрудники ДЧС проникли в жилое помещение, где горела мебель, и спасли мужчину.

А в селе Алия Кобдинского района Актюбинской области пожар охватил восемь частных домов. В ликвидации ЧП задействовали больше 180 человек. Площадь пожара составила 1100 квадратных метров.

