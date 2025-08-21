jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Факел из трубы и столб черного дыма заметили в Атырау (видео)

      Опубликовано:

      Сброс давления на факел
      Инцидент на заводе в Атырау. Фото: t.me/NRG_monitor

      Сегодня на территории газохимического комплекса в Атырау произвели факельный сброс для предотвращения аварийной ситуации, произошла остановка оборудования, передает "Ак Жайык".

      Как сообщает издание, в 05:57 утра на установке компании ТОО "KPI inc." остановился компрессор регенерационного воздуха 11-С-10001 GT Unit 2. В результате технологический процесс был остановлен.

      По информации Департамента экологии Атырауской области, для стабилизации давления газ направили на факельную установку. Отмечается, что действия провели в соответствии с регламентом и угрозы для работников и населения не возникло.

      Департамент экологии проводит проверку.

      Также в ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." сделали заявление в связи с распространением видеозаписей с горением факела.

      “На заводе с июля по август проводились планово-предупредительные работы, включающие инспекцию ключевых узлов и оборудования. В ходе пусковых операций произошла остановка компрессора регенерационного воздуха из-за сработки защитной блокировки. Это привело к приостановке производственного процесса и необходимости вывода избыточного давления газа в целях обеспечения безопасности производства. После стабилизации давления в системе пусковые операции продолжились в штатном режиме. Пострадавших нет", - сообщили в компании.

      Завод продолжает пусковые операции. В ТОО отметили, что на заводе по производству полипропилена KPI используется пропан, очищенный до концентрации 99,9%. Данный пропан не содержит примесей серы и сероводорода.

      В марте этого года на месторождении Западная прорва в Атырауской области произошел выброс газа, из-за чего над скважиной появился 20-метровый столб огня. Жертв и пострадавших не было. Территорию вокруг скважины оцепили.

      В июне в Тайыншинском районе СКО произошло воспламенение и взрыв двух накопителей на предприятии с последующим горением газовоза. Сообщалось о пострадавших.

      Серьезный пожар произошел в битумно-нагревательной станции на территории асфальтного завода в Костанае. ЧП обошлось без пострадавших.

