Спецборт с пострадавшими в ДТП детьми вылетел из области Абай в Астану
Спецборт с пострадавшими в ДТП детьми вылетел из области Абай в Астану. При этом, одну девочку пока пришлось оставить в стационаре, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Как рассказали в пресс-службе Минздрава, из Урджарского района области Абай вылетел борт санитарной авиации Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) для транспортировки двоих детей в Астану, пострадавших в ДТП.
"Принято решение о госпитализации пациентов в Многопрофильную городскую детскую больницу № 2 Астаны. На борту детей сопровождает бригада врачей. Сразу на месте после происшествия в районной больнице мультидисциплинарная бригада в составе специалистов областного и республиканского уровня провели весь комплекс диагностических обследований, сделали оценку состояния пострадавших и составили план оперативного лечения", - рассказали в Минздраве.
Также сообщается, что в регионе все же оставили одного ребенка из-за нестабильного состояния. 9-летняя девочка оставлена в стационаре до стабилизации состояния под наблюдением главного внештатного анестезиолога-реаниматолога области Абай.
Напомним, 19 августа, в селе Бестерек области Абай автомобиль наехал на играющих возле дома детей - три ребенка погибли, еще трое пострадали. На место вылетел самолет с медиками по поручению президента Казахстана.
Водитель Toyota был задержан. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии он был трезв. Его арестовали на два месяца. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП детей.
По данным акимата, погибшим детям от 2 до 7 лет. Пострадавшим - от 6 до 9 лет. Они - дети из двух семей. Предварительно, двое из погибших были жителями села Жангизтобе Жарминского района и приехали в Урджар в гости к своим дедушке и бабушке, один ребенок являлся жителем Урджарского района.
Сегодня за пострадавшими детьми прибыл борт санавиации. Также сообщалось, что аким области Абай Берик Уали выразил соболезнования семьям, потерявшим детей в результате наезда автомобиля.
