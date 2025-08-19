"Задела торчащую арматуру": ребенка ударило током во дворе ЖК в Алматы

В Алматы во дворе одного из жилищных комплексов девочка играла на площадке и рядом с фонарным столбом получила удар током. В полиции начали проверку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Об инциденте сообщили в Telegram-канале zhest_kz_official. В видеообращении мама пострадавшей рассказала, что ее дочь ударило током во дворе их дома. Девочка случайно задела металлический прут фонарного столба, который находился под напряжением 220 вольт.

"Моя дочь сидела, играла в камешки и задела торчащую арматуру. Ее ударило током, и она сразу упала. Я еле смогла вытащить ее руку, сама получила разряд. Мы вызвали скорую, сейчас ребенок в реанимации с ожогами и электротравмой", - пояснила женщина.

Мать пострадавшей требует от акимата и застройщика расследовать произошедшее и принять меры.

В Управлении общественного здравоохранения Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили в каком состоянии находится девочка.

"Ребенок доставлен в приемное отделение ЦДНМП и госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. В дальнейшем переведен в профильное ожоговое отделение. Состояние - средней степени тяжести, стабильное", - ответили в ведомстве.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы также рассказали, что по данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района проводится проверка.

"После установления объективных обстоятельств дела будут приняты меры в соответствие с законодательством", - сообщили в полиции.

Первая помощь при ударе током

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током:

постарайтесь отключить электричество;

ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой - вас также может ударить током;

в случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта;

в тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию "рот в рот" и непрямому массажу сердца.

Напомним, в конце июля подросток самовольно проник на крышу поезда и получил удар током. Мальчик остался жив, ему оказана медпомощь.

До этого ребенка ударило током прямо на детской площадке в Павлодаре. Всему виной, по мнению местных жителей, - старые линии электропередач.

Также в Шалкаре 10-летний мальчик получил удар током от фонарного столба. Тогда сообщалось, что ребенок находился в больнице в критическом состоянии.

А в мае в Уральске 9-летний ребенок получил удар током во время игр. По словам очевидцев, якобы у мальчика на проводах застрял мяч и он полез на крышу электроподстанции, чтобы его достать. Там его и ударило током.

Позже стало известно, что ребенок умер. По данным управления здравоохранения, у него было 95% ожогов тела, ожоги четвертой степени. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких.

