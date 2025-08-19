jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Задела торчащую арматуру": ребенка ударило током во дворе ЖК в Алматы

      Опубликовано:

      Ребенок играет во дворе
      Иллюстративное фото: pexels.com

      В Алматы во дворе одного из жилищных комплексов девочка играла на площадке и рядом с фонарным столбом получила удар током. В полиции начали проверку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

      Об инциденте сообщили в Telegram-канале zhest_kz_official. В видеообращении мама пострадавшей рассказала, что ее дочь ударило током во дворе их дома. Девочка случайно задела металлический прут фонарного столба, который находился под напряжением 220 вольт.

      "Моя дочь сидела, играла в камешки и задела торчащую арматуру. Ее ударило током, и она сразу упала. Я еле смогла вытащить ее руку, сама получила разряд. Мы вызвали скорую, сейчас ребенок в реанимации с ожогами и электротравмой", - пояснила женщина.

      Мать пострадавшей требует от акимата и застройщика расследовать произошедшее и принять меры.

      В Управлении общественного здравоохранения Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили в каком состоянии находится девочка.

      "Ребенок доставлен в приемное отделение ЦДНМП и госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. В дальнейшем переведен в профильное ожоговое отделение. Состояние - средней степени тяжести, стабильное", - ответили в ведомстве.

      В пресс-службе Департамента полиции Алматы также рассказали, что по данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района проводится проверка.

      "После установления объективных обстоятельств дела будут приняты меры в соответствие с законодательством", - сообщили в полиции.

      Первая помощь при ударе током

      На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током:

      • постарайтесь отключить электричество;
      • ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой - вас также может ударить током;
      • в случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта;
      • в тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию "рот в рот" и непрямому массажу сердца.

      Напомним, в конце июля подросток самовольно проник на крышу поезда и получил удар током. Мальчик остался жив, ему оказана медпомощь.

      До этого ребенка ударило током прямо на детской площадке в Павлодаре. Всему виной, по мнению местных жителей, - старые линии электропередач.

      Также в Шалкаре 10-летний мальчик получил удар током от фонарного столба. Тогда сообщалось, что ребенок находился в больнице в критическом состоянии.

      А в мае в Уральске 9-летний ребенок получил удар током во время игр. По словам очевидцев, якобы у мальчика на проводах застрял мяч и он полез на крышу электроподстанции, чтобы его достать. Там его и ударило током. 

      Позже стало известно, что ребенок умер. По данным управления здравоохранения, у него было 95% ожогов тела, ожоги четвертой степени. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких.

