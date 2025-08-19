Почему в трагедии Bek Air винят погибших пилотов, ответил министр транспорта

Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев во время пресс-конференции кабмина ответил на вопрос о том, почему в трагедии Bek Air винят погибших пилотов, передает NUR.KZ.

"Когда мы говорим о пилотах, командир корабля обладает уникальными правами - садиться-не садиться, какой степени обработку делать, эти вопросы лежат на командире. Поэтому мера ответственности у командира очень большая. И вопрос ключевой, который там был, это когда самолет должен был взлетать и как его обрабатывать антизамерзающей жидкостью, было принято решение обработать только хвостовую часть.

А крылья они хотели очистить за счет внутренней системы. К сожалению, эта система не сработала, насколько я понял. И разработчик данного типа самолета свою резолюцию давал, что с обледенением, когда данное крыло потеряет значительно свою несущую конструкцию, возможности, это решение было одним из ключевых. Но в любом случае это решение суда же. Они определяют степень вины, но с руководства и акционеров Bek Air никто ответственность не снимет", - отметил министр.

Он добавил, что сейчас идет техническое расследование, которое определяет только причины.

"А дальше начнутся уже другие судебные решения. То есть, надо, чтобы решения пришли вследствие чего это произошло, а потом уже будем разбираться со всеми остальными. В любом случае часть вины, как она будет распределяться на акционеров, руководителей, командира корабля, это суд сейчас будет определять", - заявил Сауранбаев.

Журналист уточнила, что, тем не менее, обвиняемыми стали погибшие пилоты.

"И если вы следите за судом, прокуроры говорят о том, что пилоты руководствовались тем, что у компании была установка больше на экономию, чем на безопасность", - дополнила журналист.

"Вы, безусловно, правы. Вот эти все нюансы судом будут учитываться, потому что командир корабля, несмотря на то, что он принимает решение, он безусловно находится под давлением руководства компании. Они могут заставлять его экономить и так далее. Во всем суд разберется и прокуратура. То есть, какое давление командир корабля испытывал в момент принятия своего решения", - заключил министр.

Крушение самолета Bek Air в Алматы

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение 27 декабря 2019 года. Воздушное судно врезалось в бетонный забор и протаранило частный дом. Жертвами трагедии стали 13 человек, почти 70 человек пострадали.

В мае 2021 года завершился суд по делу о незаконной продаже земли близ аэропорта. Районных чиновников, продавших земли, и риелтора признали виновными и назначили им сроки.

О завершении расследования причин авиакатастрофы говорили еще в апреле 2022 года. Как сообщали тогда в КГА, согласно отчету по результатам расследования авиационного происшествия, крушение воздушного судна произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета.

При этом в декабре 2023 года журналисты спрашивали главу МВД, когда будет завершено уголовное дело. Тогда Ержан Саденов обещал вскоре завершить расследование.

В апреле 2024 года правоохранители завершили следствие по уголовному делу о крушении самолета Bek Air в Алматы, произошедшем в декабре 2019 года. Сообщалось, что проведено более 4 тыс. следственных действий (2000 осмотров, 1350 допросов, 250 выемок), 150 судебных экспертиз и специальных исследований. Но в декабре того же года министр транспорта Марат Карабаев заявил, что рассматривается вопрос о возобновлении расследования.

Неделю назад о возобновлении расследования крушения самолета Bek Air рассказал министр транспорта.

