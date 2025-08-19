Два частных самолета упали в Астане этим летом: у Минтранспорта спросили о расследовании

На брифинге в правительстве главу Минтранспорта спросили о причинах падения уже второго частного самолета в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Касательно недавнего крушения самолета в Астане с пассажиром и пилотом, которые скончались на месте, глава Минтранспорта Нурлан Сауранбав заявил, что "закон запрещает их трогать".

"По малым самолетам большая проблема. Есть четкий баланс по авиатранспорту, который людей обслуживает, и частным. Буквально, это открытое поле. Мы смотрели по самолетам, физический закон запрещает их трогать, то есть он на их стороне стоит.

Но, видимо, с этими последними событиями будем выходить с законодательными инициативами. По-моему, у нас 49 самолетов было, 47 стало. Чем больше они будут увеличиваться (в количестве - прим. ред.), будут больше летать, соответственно, регулирование необходимо будет", - заявил министр.

Глава Минтранспорта добавил, что расследование по крушениям длится до 1 года.

"По каждому крушению в течение года делается, поэтому будем ждать официального расследования. Тем не менее, Комитет гражданской авиации совместно с Авиационной администрацией приняли решение о проведении проверки и приостановлении (разрешения на полеты - прим. ред.) у этих двух эксплуатантов на время завершения проверки", - сообщил Сауранбаев.

Напомним, 17 августа в Минтранспорта сообщили, что в Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229 при выполнении полета по линии авиации общего назначения.

Для расследования была создана комиссия, сотрудники Минтраспорта выехали на место катастрофы.

В департаменте полиции на транспорте корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в результате ЧП погибли два человека.

Ранее в авиационной администрации РК сообщали, что количество авиакатастроф выросло в Казахстане.

В конце июня в Департаменте полиции на транспорте МВД страны подтвердили гибель двух человек при падении самолета в Астане. Сообщалось, что погибли пилот и пассажир.

Ранее в Министерстве транспорта РК сообщили, что при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан в Астана потерпело крушение легкомоторное воздушное судно TL-2000. Тогда было известно о гибели двух членов экипажа. Отмечалось, что самолет принадлежал частному лицу.

