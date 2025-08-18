jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Не были закреплены": футбольные ворота рухнули на 6-летнюю девочку в Астане

      Опубликовано:

      Футбольные ворота, упавшие на девочку
      Футбольные ворота, упавшие на девочку. Кадр из видео: Седьмой канал

      Родители шестилетней девочки, которая несколько недель находится в больнице после падения на нее футбольных ворот, просят тщательно расследовать дело, сообщает Седьмой канал.

      По данным телеканала, в сентябре шестилетняя девочка должна была пойти в первый класс, но вместо торжественной линейки ее ждет больничная палата и долгая реабилитация. Несколько недель назад она с подругами играла на футбольном поле возле ворот, но одна из девочек решила подтянуться на воротах, как на турнике. В ту же секунду они упали, и ребенок оказался под ними.

      "Пока она приехала в больницу, нам сказали, что она в состоянии комы. Когда реаниматологи принимали ее со скорой, и КТ показало масштабное кровоизлияние мозга. Мы просим расследования этого дела, а точнее справедливого расследования этого дела", - высказалась мама девочки Акпеил Каратаева.

      Девочка лежит в больнице уже больше трех недель, она только недавно смогла сесть, до этого ей нельзя было поднимать даже голову. Сейчас малышку пытаются поставить на ноги. Но врачи предупредили, что в первые месяцы может быть нарушение координации.

      "В динамике отмечалось ухудшение состояния в виде сердечно-сосудистой недостаточности, дыхательной недостаточности за счет центрального генеза. Решено было провести операцию. Сейчас состояние относительно удовлетворительное", - рассказал врач Ерасыл Батырханов.

      Папа девочки утверждает, что в тот день ворота закреплены не были, но якобы сразу после инцидента здесь появились рабочие, которые все устранили. Нет здесь и камер наблюдения. Поэтому родители просят тщательно расследовать дело и найти виновных.

      А в пресс-службе компании-застройщика ЖК заявили, что дважды отправляли уведомления ОСИ о том, что необходимо организовать ревизию малых архитектурных форм и детских площадок и проверить крепления, износ материалов и общее состояние площадок.

      "После ввода объекта в эксплуатацию, все, что является частью дома - домовая, придомовая территория считается частью кондоминиума, за которую несет ответственность объединение собственников имущества. Гарантийный срок обслуживания истек 11 июля 2024 года, в связи с этим, ТОО не несет ответственность за обслуживание данного жилого дома с указанного срока", - ответили в пресс-службе компании-застройщика.

      В ОСИ также заявили, что ответственность за состояние футбольного поля не несут. А в Департаменте полиции прокомментировали, что уголовное дело возбуждено за некачественное выполнение работ, которое повлекло причинение вреда здоровью.

      В начале этого месяца мы писали, что в Павлодарской области ребенок пострадал во время игры - на него обрушились металлические футбольные ворота. Выяснилось, что поле организовали сами сельчане.

      Добавим, летом прошлого года в Казахстане запустили новую петицию, авторы которой просили предпринять меры по недопущению падения футбольных ворот на детей.

      Случаи падения ворот на детей в Казахстане

      В апреле 2021 года футбольные ворота упали на мальчика в одном из микрорайонов Алматы. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. В июле 2022 года в Уральске на одной из спортивных площадок произошел трагический случай: незакрепленные футбольные ворота упали на ребенка. Он скончался в больнице от травмы, несовместимой с жизнью.

      В апреле 2023 года в Караганде во дворе дома на семилетнего мальчика, который играл с мячом с другими детьми, упали футбольные ворота. Ребенок получил перелом ноги.

      В мае 2023 года в Карагандинской области мальчик получил травму головы после падения футбольных ворот на одном из стадионов Темиртау. 16 мая 2023 года стало известно, что 16-летний подросток из Актау попал в кому - во время игры на него упали металлические футбольные ворота. 15 июня подросток скончался.

      В августе 2023 года 10-летний мальчик погиб после падения футбольных ворот на территории школы в Астане.

