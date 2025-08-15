Балка рухнула на ж/д путь в Карагандинской области: есть пострадавшие

В Сети появилась информация, что на ж/д станции Саяк в Карагандинской области произошло чрезвычайное происшествие - упала балка, пострадали рабочие, передает NUR.KZ.

Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Письма президенту".

"Произошел такой случай - перелом балки. Люди пострадали", - сообщил на видео очевидец.

Ситуацию прокомментировали в ТОО "ТЖЖ", которое производило работы.

"12 августа при строительстве автомобильного путепровода ТОО "ТЖЖ" во время проведения строительно-монтажных работ произошел излом балки с ее последующим падением на железнодорожный путь. Жертв нет", - рассказали в компании.

По информации ТОО, травмированные работники были госпитализированы в больницу в Балхаше.

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции на транспорте, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда.

В ведомстве отметили, что всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

По информации на официальном сайте ТОО "Теміржол жөндеу" ("ТЖЖ"), компания создана для удовлетворения потребностей АО "НК "КТЖ" и АО "НК "КазАвтоЖол" в строительстве новых железнодорожных линий и автомобильных дорог, а также их качественном и своевременном ремонте.

В начале лета во дворе одного из жилых комплексов Алматы, где велись строительные работы, упал башенный кран. В результате происшествия погиб оператор крана. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

