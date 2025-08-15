Балка рухнула на ж/д путь в Карагандинской области: есть пострадавшие
Опубликовано:
В Сети появилась информация, что на ж/д станции Саяк в Карагандинской области произошло чрезвычайное происшествие - упала балка, пострадали рабочие, передает NUR.KZ.
Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Письма президенту".
"Произошел такой случай - перелом балки. Люди пострадали", - сообщил на видео очевидец.
Ситуацию прокомментировали в ТОО "ТЖЖ", которое производило работы.
"12 августа при строительстве автомобильного путепровода ТОО "ТЖЖ" во время проведения строительно-монтажных работ произошел излом балки с ее последующим падением на железнодорожный путь. Жертв нет", - рассказали в компании.
По информации ТОО, травмированные работники были госпитализированы в больницу в Балхаше.
Как сообщила пресс-служба Департамента полиции на транспорте, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда.
В ведомстве отметили, что всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
По информации на официальном сайте ТОО "Теміржол жөндеу" ("ТЖЖ"), компания создана для удовлетворения потребностей АО "НК "КТЖ" и АО "НК "КазАвтоЖол" в строительстве новых железнодорожных линий и автомобильных дорог, а также их качественном и своевременном ремонте.
В начале лета во дворе одного из жилых комплексов Алматы, где велись строительные работы, упал башенный кран. В результате происшествия погиб оператор крана. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2275557-balka-ruhnula-na-zh-d-put-v-karagandinskoy-oblasti-est-postradavshie/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах