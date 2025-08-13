Сразу два пожара по повышенному рангу тушили в Алматы (фото)

В Алматы сначала поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по улице Бокейханова. Позже спасатели выдвинулись на еще один пожар по улице Ангарская, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, 13 августа поступило сообщение о возгорании частного жилого дома - в 17:55 силы и средства ведомства по повышенному рангу выдвинулись на улицу Бокейханова в Жетысуский район.

"Несмотря на оперативное прибытие первых пожарных расчетов (уже через 6 минут), огонь охватил дом и распространился на хозяйственные постройки. Пожар находился в развитой стадии", - сообщили в ДЧС.

Буквально через несколько минут, в 18:15, силы и средства ДЧС Алматы были также направлены по повышенному рангу по улице Ангарская.

"На месте прибытия наблюдается задымление здания. Сложности ликвидации пожара заключаются в том, что проходит высоковольтная линия, пожарные работают с соблюдением техники безопасности, вскрывают металлическую кровлю для обнаружения скрытых очагов горения", - пояснили в департаменте.

Сообщается, что в 18:21 на месте ЧП объявили локализацию. Угроза распространения была снята 18:43.

Тушение пожара. Фото: ДЧС Алматы

Несмотря на два выезда по тушению пожаров, пожарные не дали разгореться складу по улице Ангарской.

"В 18:15 в Жетысуском районе по адресу ул. Ангарская, 126 произошло возгорание утеплителя. Принятыми оперативными мерами огонь "удержали", ликвидировав на общей площади 2 кв.м. и пламя не распространилось на основную часть здания.

Сложность тушения пожара заключалась в том, что над крышей проходила высоковольтная линия. Пожарные работали с соблюдением техники безопасности, вскрыли металлическую кровлю для обнаружения скрытых очагов горения", - добавили в ДЧС.

В 18:57 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

