Мальчик упал с 9-го этажа в Астане: полиция начала расследование в отношении матери ребенка
Опубликовано:
Полиция начала досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего после падения мальчика с 9-го этажа, передает NUR.KZ.
Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.
"По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего проводится досудебное расследование. По предварительным данным, 6-летний ребенок находясь один в комнате выпал из окна собственного дома. В момент происшествия мать была в другой комнате. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", - рассказали в ДП.
Как уберечь ребенка от падения из окна
На официальном сайте МВД опубликован ряд правил безопасности, которые помогут уменьшить риск выпадения ребенка из окна:
- не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;
- не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;
- установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;
- не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;
- не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;
- не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;
- важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;
- тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.
Напомним, накануне очевидцы рассказали о падении мальчика с 9-го этажа. Сообщалось, что он упал на карниз второго этажа, но остался жив. После этого медики рассказали, что мальчик находится в тяжелом состоянии.
В июле мы писали, что четверо детей выпали из окон за один день в Астане, двое из них погибли.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2274429-malchik-upal-s-9-go-etazha-v-astane-policiya-nachala-rassledovanie-v-otnoshenii-materi-rebenka/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах