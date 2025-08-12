Мальчик упал с 9-го этажа в Астане: полиция начала расследование в отношении матери ребенка

Полиция начала досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего после падения мальчика с 9-го этажа, передает NUR.KZ.

Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

"По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего проводится досудебное расследование. По предварительным данным, 6-летний ребенок находясь один в комнате выпал из окна собственного дома. В момент происшествия мать была в другой комнате. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", - рассказали в ДП.

Как уберечь ребенка от падения из окна

На официальном сайте МВД опубликован ряд правил безопасности, которые помогут уменьшить риск выпадения ребенка из окна:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

Напомним, накануне очевидцы рассказали о падении мальчика с 9-го этажа. Сообщалось, что он упал на карниз второго этажа, но остался жив. После этого медики рассказали, что мальчик находится в тяжелом состоянии.

В июле мы писали, что четверо детей выпали из окон за один день в Астане, двое из них погибли.

