Опубликован список и фото погибших при крушении военного вертолета в Алматинской области

В Министерстве обороны опубликовали полный список и фото погибших при крушении военного вертолета на территории Алматинской области, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 10 августа в ходе подводных поисков было обнаружено и опознано тело командира экипажа - майора Уйсинбаева Нуржигита Кайратовича. Заместитель командира эскадрильи по ВиИР (армейской авиации), летчик 1-го класса, он имел значительный опыт эксплуатации вертолета EC-145, общий налет составлял 930 часов. Отличался высоким уровнем профессиональной подготовки, ответственностью, инициативностью и преданностью воинскому долгу, пользовался заслуженным уважением коллег и командования.

11 августа поисковыми группами было обнаружено тело бортового техника авиационного звена авиационной эскадрильи - капитана Ержигитова Бахтияра Саниоллаевича, специалиста 1-го класса. Он имел опыт эксплуатации вертолета EC-145, общий налет составлял 300 часов. Высококвалифицированный специалист с многолетним опытом службы в авиационных подразделениях, прошедший профильную подготовку.

12 августа обнаружено тело помощника командира экипажа - капитана Амангелды Амана Нурлановича. Опытный летчик, неоднократно выполнял полеты в сложных метеоусловиях, участвовал в учениях и операциях различного масштаба. Отличался высокой исполнительской дисциплиной и безупречной служебной репутацией. Налет на вертолете EC-145 составлял 295 часов.

"Все трое являлись выпускниками Военного института Сил воздушной обороны, пользовались глубоким уважением среди коллег и командования, были отзывчивыми и всегда готовыми прийти на помощь товарищам", - отметили в Минобороны.

Напомним, 25 июля в Сети появилась информация, что в Алматинской области ведутся поиски военного вертолета EC-145, пропавшего после вылета из Лугового. На борту находились три члена экипажа. Связь с ним прервалась утром в районе Отара.

Позже в Минобороны сообщили, что 25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. На борту действительно находились три члена экипажа.

26 июля стало известно, что спасатели обнаружили фрагменты воздушного судна. Поиски находившихся на борту продолжались круглосуточно.

Позже появилась информация, что найдены два тела. Проводилась процедура опознания.

Сегодня в Минобороны сообщили, что обнаружено тело третьего члена экипажа.

Родные и близкие в Павлодарской области уже простились с погибшим Бахтияром Ержигитовым.

