Карусель с детьми рухнула в Молдове: несколько человек попали в больницу (видео)
Опубликовано:
В селе Костешты Яловенского района Молдовы рухнула карусель. Семь детей получили травмы, пятерых из них доставили в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на Newsmaker.md.
Как сообщает издание, карусель, по предварительным данным, рухнула из-за перегрузки. Семеро детей в возрасте от трех до 12 лет получили травмы разной степени тяжести. Пятерых из них доставили в больницу.
Народный адвокат по правам ребенка Василий Корой сообщил, что по данному факту будет проведена проверка.
В июле этого года в Саудовской Аравии аттракцион внезапно сломался прямо во время работы - травмы получили более 23 человек, некоторые из них серьезно пострадали.
До этого жительница Алматы Мадина Аскенова в соцсетях заявила, что ее дочь получила тяжелейшие травмы на одном из аттракционов, но до сих пор никто не понес за это ответственности. Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили о начатом уголовном деле.
В сентябре прошлого года в центральном парке Караганды при падении кабины аттракциона травмировались ребенок и женщина, было начато досудебное расследование.
До этого люди застряли на экстремальном аттракционе в Астане, тогда порывом ветра был сорван закрепленный на колонне аттракциона прорезиненный кабель слаботочного тока декоративной подсветки аттракциона.
Еще раньше в парке Караганды остановилось колесо обозрения, когда на нем находились люди, из-за аварии на линиях электропередач ТОО "Караганда Жарык".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2274303-karusel-s-detmi-ruhnula-v-moldove-neskolko-chelovek-popali-v-bolnicu-video/
