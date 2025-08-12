Карусель с детьми рухнула в Молдове: несколько человек попали в больницу (видео)

В селе Костешты Яловенского района Молдовы рухнула карусель. Семь детей получили травмы, пятерых из них доставили в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на Newsmaker.md.

Как сообщает издание, карусель, по предварительным данным, рухнула из-за перегрузки. Семеро детей в возрасте от трех до 12 лет получили травмы разной степени тяжести. Пятерых из них доставили в больницу.

Народный адвокат по правам ребенка Василий Корой сообщил, что по данному факту будет проведена проверка.

В июле этого года в Саудовской Аравии аттракцион внезапно сломался прямо во время работы - травмы получили более 23 человек, некоторые из них серьезно пострадали.

До этого жительница Алматы Мадина Аскенова в соцсетях заявила, что ее дочь получила тяжелейшие травмы на одном из аттракционов, но до сих пор никто не понес за это ответственности. Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили о начатом уголовном деле.

В сентябре прошлого года в центральном парке Караганды при падении кабины аттракциона травмировались ребенок и женщина, было начато досудебное расследование.

До этого люди застряли на экстремальном аттракционе в Астане, тогда порывом ветра был сорван закрепленный на колонне аттракциона прорезиненный кабель слаботочного тока декоративной подсветки аттракциона.

Еще раньше в парке Караганды остановилось колесо обозрения, когда на нем находились люди, из-за аварии на линиях электропередач ТОО "Караганда Жарык".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.