      Провели подряд дней с нами

      Крушение военного вертолета в Казахстане: найдено тело третьего члена экипажа

      Опубликовано:

      Поиски пропавшего вертолета
      Поиски вертолета. Фото: t.me/modgovkz

      12 августа в ходе подводных работ обнаружено тело третьего члена экипажа военного вертолета, упавшего в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны РК.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, поисковые мероприятия по обследованию акватории и прилегающей территории продолжаются. Ведутся работы по обнаружению и подъему фрагментов вертолета.

      Проводятся следственные действия для установления причин крушения.

      "Руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, им будет оказана вся необходимая помощь", - отметили в Минобороны.

      Напомним, 25 июля в Сети появилась информация, что в Алматинской области ведутся поиски военного вертолета EC-145, пропавшего после вылета из Лугового. На борту находились три члена экипажа. Связь с ним прервалась утром в районе Отара.

      Позже в Минобороны сообщили, что 25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. На борту действительно находились три члена экипажа.

      26 июля стало известно, что спасатели обнаружили фрагменты воздушного судна. Поиски находившихся на борту продолжались круглосуточно.

      Позже появилась информация, что найдены два тела.

