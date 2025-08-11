jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Мальчик выжил после падения с 9-го этажа в Астане: очевидцы рассказали о произошедшем (видео)

      Опубликовано:

      Мужчина пытается спасти ребенка
      Мужчина пытается спасти ребенка. Фото: instagram.com/tussupbayev.kz

      В Астане медики борются за жизнь мальчика, который упал с девятого этажа на карниз второго этажа. Он находится в тяжелом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на УОЗ Астаны.

      Казахстанец Чигиз Туссупбаев на своей личной странице в Instagram опубликовал пост, в котором рассказал о попытках жителей Астаны спасти мальчика, упавшего с высоты 9-го этажа на карниз второго. По его словам, он услышал крики около одного из домов по улице Туркестан.

      "Подняв голову, увидел: на козырьке второго этажа лежит без сознания мальчик лет шести. Мальчик лежал неподвижно. Из окна квартиры на втором этаже женщина держала его одной рукой, чтобы он не скатился дальше, ведь он начал приходить в себя и шевелиться.

      Люди вокруг среагировали быстро: кто-то принес плед на случай, если ребенок упадет, трое парней бросились в квартиру. Позже я узнал, что двоих зовут Абай и Кыдырали, имя третьего мне узнать не удалось.

      Я остался внизу, готовый подхватить ребенка, если он сорвется. В этот момент Абай уже пролез в окно и поднял малыша с козырька. Приехала скорая, и я вместе с медиками незамедлительно поднялся в квартиру, чтобы помочь. Когда мы вошли, мальчик был в сознании и плакал", - рассказал мужчина.

      По его словам, мама мальчика и его братья были в шоке от произошедшего.

      "После этого скорая увезла малыша. Я искренне надеюсь, что с ним все будет хорошо",- сообщил очевидец.

      Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу управления общественного здравоохранения Астаны с просьбой рассказать о состоянии мальчика.

      "Ребенок 2019 года рождения, выпавший из окна 9 этажа, по линии скорой помощи был срочно доставлен в Многопрофильную городскую детскую больницу №2 с множеством различных травм. Ввиду полученных тяжелых травм, пациент госпитализирован в отделение реанимации. Состояние - тяжелое", - сообщили в УОЗ.

      Как уберечь ребенка от падения из окна

      На официальном сайте МВД опубликован ряд правил безопасности, которые помогут уменьшить риск выпадения ребенка из окна:

      • не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;
      • не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;
      • установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;
      • не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;
      • не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;
      • не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;
      • важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;
      • тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

      В июле мы писали, что четверо детей выпали из окон за один день в Астане, двое из них погибли.

      Недавно сообщалось, что пострадавший в результате падения с высоты малыш 2024 года рождения скончался в Павлодаре.

